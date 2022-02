Prozessbeginn in Hagen : Anschlag auf Synagoge geplant? 17-jähriger Angeklagter schweigt

Am 16.09.2021 hat die Polizei den Verdächtigen in Hagen festgenommen. Foto: dpa/Alex Talash

Hagen In Hagen hat der Prozess um einen angeblich geplanten Anschlag auf die örtliche Synagoge begonnen. Die Verhandlung gegen den 17-jährigen Syrer könnte schneller zu Ende gehen als ursprünglich geplant.

Die Festnahme erfolgte an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Polizeibeamte in Hagen überwältigten an jenem 16. September 2021 einen jungen Syrer. Doch hatte er wirklich vor, noch am selben Tag einen Sprengstoffanschlag auf die Hagener Synagoge zu verüben? Diese Frage beschäftigt seit Freitag das Landgericht in der am Rand des Ruhrgebiets gelegenen Stadt. Die Verhandlung findet komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.