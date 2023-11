Polizei Wuppertal bereitet sich vor 900 Menschen bei friedlicher Pro-Palästina-Demo in Hagen

Hagen · Rund 900 Menschen haben sich in Hagen an einer friedlichen, propalästinensischen Kundgebung beteiligt. In Wuppertal bereitet sich die Polizei derweil auf eine Demonstration am morgigen Samstag vor.

10.11.2023 , 19:15 Uhr

Teilnehmer einer propalästinensischen Demonstration in Hagen schwenken Fahnen und zeigen Plakate. Foto: dpa/Bernd Thissen

Die Demonstration war unter dem Motto „Friedens- und Schweigemarsch für Nahost“ angemeldet. Nur in wenigen Fällen hätten die Einsatzkräfte bei Verstößen gegen Auflagen aktiv werden müssen, sagte ein Polizeisprecher nach der Abschlusskundgebung am Freitagnachmittag. Wegen eines Auflagenverstoßes im Zusammenhang mit einem nicht zulässigen Plakat sei eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt worden. In der Nähe der propalästinensischen Demo habe ein Demonstrant eine Israel-Fahne hochgehalten. Als es daraufhin Rufe aus dem Kreis der Demoteilnehmer gab, habe sich vorsichtshalber die Bereitschaftspolizei dazwischen gestellt, sagte der Polizeisprecher. Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh äußerte sich zufrieden mit dem Einsatz. Die Polizei Hagen habe sich mit Unterstützungskräften gut aufgestellt und deutlich gemacht, dass man Meinungsfreiheit respektiere. „Jede Form von Hass, Gewaltausrufen oder Sympathiebekundungen zum Terrorismus werden wir jedoch nicht dulden“, sagte sie laut einer Mitteilung. Mit starken Kräften bereitet sich die Polizei in Wuppertal auf eine propalästinensische Demonstration am Samstagnachmittag (14.00 Uhr) vor. Die Kundgebung ist laut Polizei unter dem Motto „Stoppt die israelischen Kriegsverbrechen“ angemeldet. Der Veranstalter rechne mit 1000 Teilnehmern. Da zeitgleich eine Kundgebung in Düsseldorf abgesagt wurde, könnte die Teilnehmerzahl aber auch darüber liegen. Nicht weit entfernt ist in der Wuppertaler Innenstadt zur selben Zeit eine pro-israelische Kundgebung angemeldet. „Die Polizei erwartet einen friedlichen Verlauf der Versammlung, bereitet sich gleichwohl intensiv auf den Einsatz vor und wird mit vielen Polizeikräften vor Ort sein“, sagte ein Sprecher. Vor allem werde man darauf achten, dass nicht zu Gewalt oder Hass gegen Israel oder die jüdische Bevölkerung aufgestachelt werde. Das sollen auch die polizeilichen Vorgaben für die Demo sicherstellen: „Das Existenzrecht des Staates Israel darf nicht infrage gestellt werden. Eine ausdrückliche Solidarisierung mit der Terrororganisation Hamas ist verboten“, betonte der Polizeisprecher. Das werde man bei Plakaten, Fahnen oder gerufenen Parolen überprüfen.

(toc/dpa)