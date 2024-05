Wo ist Mohamed? Achtjähriger vermisst – Polizei Hagen sucht autistischen Jungen

Der Fall erinnert an den des sechsjährigen Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde-Elm, der seit dem 22. April vermisst wird. Die letzte Suche nach dem ebenfalls autistischen Kind war am Donnerstag erfolglos zu Ende gegangen. Der Fall Arian ist besonders, aber kein Einzelfall. In Deutschland gelten nahezu 10 000 Menschen als vermisst.