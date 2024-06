Haftbefehl erlassen Mutmaßlicher Täter nach Schüssen in Hagen gefasst

Nach Schüssen auf vier Menschen in Hagen ist gegen den 34-jährigen Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Mordes in vier Fällen erlassen worden. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend bekannt. Der 34-Jährige war am Mittag nach Zeugenhinweisen südlich von Hagen nach rund 24 Stunden Fahndung widerstandslos festgenommen worden. Der Ort der Festnahme lag nur wenige Kilometer von den Tatorten entfernt in einem ländlichen Gebiet.