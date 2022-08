Für Internet-Clips : 21-Jähriger in falscher Polizeiuniform in Hagen unterwegs

21-Jähriger in falscher Polizeiuniform in Hagen unterwegs

Hagen Um Videos für seinen Social Media Account zu drehen, verkleidete sich ein Mann in Hagen als Polizist. Dabei wurde er von echten Beamten erwischt. Der 21-Jährige musste mit auf die Polizeiwache.

Verkleidet als Polizist ist ein junger Mann am Hauptbahnhof Hagen aufgeflogen. Bundespolizisten seien in der Nacht zum Samstag auf den 21-Jährigen aufmerksam geworden, da er „Teile einer Polizeiuniform“ getragen habe. Neben einer dunkelblauen Hose hatte er schwarze knöchelhohe Schuhe und ein blaues T-Shirt mit der Aufschrift „Polizei“ auf Vorder- und Rückseite an, teilte am Montag die Bundespolizei mit. Darüber hinaus waren ein funktionsuntüchtiges Funkgerät und Lederhandschuhe an seiner Hose befestigt.