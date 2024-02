Ermittlungsverfahren eingeleitet 13-Jähriger mit Pistole am Bahnhof in Hagen aufgegriffen

Bundespolizisten haben am Samstag am Hauptbahnhof in Hagen einen 13-Jährigen mit einer Pistole aufgegriffen. Reisenden sollen den Jungen zuvor in einer S-Bahn mit der Waffe gesehen haben. Polizisten durchsuchten daraufhin die Tasche des 13-Jährigen und fanden die ungeladene Pistole mit eingeführtem Magazin und dazu separat noch acht Knallpatronen.