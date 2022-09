Sexueller Missbrauch von Patientinnen : Hafturteil für 35- jährigen Kinderarzt aus Gelsenkirchen

Essen Weil er seine Patientinnen missbraucht hat, ist ein 35-jähriger Kinderarzt zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte die Taten gestanden.

Wegen des sexuellen Missbrauchs von Mädchen bei seiner Tätigkeit als Kinderarzt ist der 35-Jährige aus Gelsenkirchen zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Zudem entschied das Essener Landgericht am Donnerstag, dass der Mann drei Jahre lang keine Frauen behandeln darf, wie ein Gerichtssprecher sagte. Der Angeklagte hatte die ihm zur Last gelegten Taten demnach in dem am Montag gestarteten Prozess gestanden, so dass die Opfer nicht vor Gericht aussagen mussten. Das wirkte sich strafmildernd aus.