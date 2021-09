Gericht in Bochum verhängt Haftstrafe : Frau erfror nach Misshandlungen in der Dusche

Frau erfror nach Misshandlungen in der Dusche

Gericht in Bochum verhängt Haftstrafe

Der Schriftzug „Landgericht“ steht an einem Gerichtsgebäude in Bochum. (Archivfoto) Foto: dpa/Bernd Thissen

Bochum Ein vorbestrafter Mann verprügelt eine Bekannte und lässt sie schwer verletzt in der Dusche liegen. Die Frau erfriert. Die Bochumer Richter sprechen im Urteil deutliche Worte.

Das Bochumer Landgericht hat einen vorbestraften Gewalttäter am Freitag wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte im März eine 48 Jahre alte Bekannte in seiner Bochumer Wohnung über Tage hinweg verprügelt und schließlich hilflos in der Dusche im Badezimmer zurückgelassen. Das Opfer war dort erfroren.