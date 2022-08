Haftstrafe für „notorischen Lügner“​: 225.000 Euro von Brautpaaren bei Sportwetten verzockt​

Waltrop Der Angestellte eines Event-Bauernhofes kassiert Anzahlungen für Hochzeiten und verzockt das Geld bei Sportwetten. Jetzt ist er verurteilt worden. Der Richter nennt den 35-Jährigen einen „notorischen Lügner“.

Nach einer Serie von Hochzeitsbetrügereien ist ein ehemaliger Angestellter eines Event-Bauernhofes in Waltrop im Kreis Recklinghausen am Mittwoch zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 35-Jährige hatte von Brautpaaren hohe Anzahlungen für geplante Feiern kassiert und das Geld anschließend bei Sportwetten verspielt. Betroffen waren laut Urteil 63 Brautpaare. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 225.000 Euro. Im Prozess am Bochumer Landgericht hatte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis abgelegt.