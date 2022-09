Im Gesamtergebnis ergeben sich für rund 2,5 Millionen Autofahrer in 15 Bezirken schlechtere Risikobewertungen in der Kfz-Haftpflichtversicherung, unter anderem in Remscheid, Dortmund, Münster, Siegen und Bottrop. Nur für Autofahrer in der Landeshauptstadt Düsseldorf gelten hingegen bessere Risikobewertungen. Je niedriger die Klasse, desto günstiger wirkt es sich auf den Versicherungsbeitrag aus. Im Folgenden listen wir die neuen Risikoklassen der einzelnen Kommunen in NRW auf.