Kind stirbt bei Raserunfall in Dortmund 19-Jähriger entzieht sich Haftbefehl durch Flucht in die Türkei

Nach einem mutmaßlichen Raserunfall in Dortmund, bei dem ein 11-Jähriger tödlich verletzt worden war, sucht die Polizei den Fahrer des Wagens per Haftbefehl. Der 19-Jährige sei allerdings in der Zwischenzeit in die Türkei geflogen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Henner Kruse. „Jetzt warten wir, ob er wiederkommt.“ Der Anwalt des 19-Jährigen habe angegeben, es handele sich um einen geplanten mehrwöchigen Urlaub und nicht um einen Fluchtversuch. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.