Verdacht des versuchten Mordes : Haftbefehl gegen zwei Rocker nach Schüssen auf Haus in Düren

Düren Monatelang fahndete die Polizei in Düren nach den mutmaßlichen Schützen auf ein Wohnhaus. Jetzt wurden zwei Männer verhaftet, gegen den Älteren wird zudem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt.

Fast drei Monate nach Schüssen auf ein Wohnhaus in Düren sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Die beiden 32 und 35 Jahre alten Männer gehörten einer Rockergruppierung an, teilte die Aachener Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Sie sollen am 6. April mehrmals auf das Haus geschossen haben - verletzt wurde niemand.