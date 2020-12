Häusliche Gewalt an Männern : Hilfehotline in NRW verzeichnet neun Anrufe pro Tag

Düsseldorf Seit Corona sind die Fälle von häuslicher Gewalt angestiegen – betroffen sind vor allem Frauen und Kinder. Doch auch Männer können Opfer sein. Das zeigt die Bilanz des Hilfetelefons „Gewalt an Männern“, das vom Land NRW im April eingerichet wurde.

Im April haben die Landesregierungen in NRW und Bayern das „Hilfetelefon Gewalt an Männern“ an den Start gebracht. Ein Hilfsangebot für Männer, die Opfer häuslicher Gewalt werden. „Auch Männer sind von solchen Problemen betroffen. Hilfe- und Schutzstrukturen gibt es bisher kaum“, hatten Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, und Kerstin Schreyer, bayrische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, damals erklärt.

Tatsächlich geht aus der kriminalstatistischen Auswertung des Bundeskriminalamtes 2018 hervor, dass bei der Partnerschaftsgewalt der Anteil der männlichen Opfer bei knapp 20 Prozent liegt. Da es sich bei häuslicher Gewalt an Männern noch zu oft um ein Tabuthema handele, gehen Experten sogar von einer weitaus höheren Dunkelziffer aus.

Das zeigt auch die erste Bilanz des Männertelefons, das seit dem Start im April vielfach in Anspruch genommen worden ist. Acht bis neun Anrufe kommen nach Angaben des NRW-Ministeriums pro Werktag rein. Die hilfesuchenden Männer können sich anonym melden und berichten von Mobbing, Stalking, Gewalt in der Partnerschaft oder am Arbeitsplatz und von sexuellem Missbrauch – zum Teil sind die Opfer von mehreren Gewaltformen gleichzeitig betroffen.

Am häufigsten wenden sich Männer an die Hotline, die von psychischer Gewalt betroffen sind. 78 Prozent der Anrufer berichten von solch einem Problem. Außerdem war bei mehr als der Hälfte der Männer (54 Prozent) körperliche Gewalt der Auslöser für den Anruf. Mit 18 Prozent berichtet immerhin noch fast jeder fünfte betroffene Mann von sexualisierter Gewalt gegen sich. Die Mehrheit der Männer ist zwischen 31 und 50 Jahre alt.

Bei den Tätern handelt es sich in den meisten Fällen um den Partner oder die Partnerin (36 Prozent). Die männlichen Opfer gaben aber auch andere Familienangehörige (27 Prozent) und Ex-Partner oder Ex-Partnerinnen (11 Prozent) als Täter an. Dabei handelt es sich in den überwiegenden Fällen um weibliche Tatpersonen.

„Die Erkenntnisse belegen: Es war richtig und auch höchste Zeit, das Angebot zu schaffen und schnelle Hilfen für gewaltbetroffene Männer zur Verfügung zu stellen“, sagt ein Ministeriumssprecher. In NRW wird die Telefonhotline von der Anlaufstelle „man-o-mann Männerberatung“ aus Bielefeld betrieben. Die Hilfseinrichtung besetzt die Hotline mit erfahrenen Therapeuten und Psychologen, die den betroffenen Männern direkte und weiterführende Hilfe anbieten. Über das Männertelefon gehen 70 Prozent der Hilferufe ein, immerhin 30 Prozent kontakiteren das Angebot per Mail.

Um das Thema häusliche Gewalt in der Gesellschaft zu enttabuisieren und weitere Hilfsstrukturen zu schaffen, sollen weitere Angebote und Lösungen folgen. 2021 soll dem Landtag ein entsprechender Landesaktionsplan vorgelegt werden. „Die Bekanntheit und Resonanz nimmt stetig zu“, erklärt Gleichstellungs-Ministerin Scharrenbach.