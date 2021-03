Ehemann soll Tat begangen haben : Häusliche Gewalt - 47-Jährige aus Haan ermordet

In Haan ist eine Frau ermordet worden. Die Polizei geht von häuslicher Gewalt aus (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Haan In Haan ist am Donnerstagabend eine Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei geht von häuslicher Gewalt aus - der Ehemann soll die Tat begangen haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Laut Staatsanwaltschaft lag die 47-jährige Frau schwer verletzt in ihrer Wohnung, als die Rettungskräfte am frühen Donnerstagabend dort eintrafen. Kurze Zeit später starb die Frau im Krankenhaus.

Ermittelt wird gegen ihren 59-jährigen Ehemann. Mehr Informationen will die Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages bekannt geben.

Häusliche Gewalt wird insgesamt nur selten angezeigt. Der weiße Ring spricht von höchstens jedem fünften Fall.

In den drei Großstädten Remscheid, Solingen und Wuppertal erfasst die Polizei etwa 1.500 Fälle im Jahr. Fast jeder zweite Fall ist ein Fall von Körperverletzung. In zwei Fällen kam es im vergangenen Jahr zu einem Tötungsdelikt.

(bsch)