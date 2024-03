Altpapier oder Restmüll In welche Tonne gehören Briefumschläge mit Fenster?

Tagtäglich landen Briefe, Prospekte und weiteres in unseren Briefkästen. So kommt im Jahr einiges an Müll zusammen. Doch wie recycelt es richtig? Beim Thema Briefumschläge mit Sichtfenster sind sich viele unschlüssig. Einfach komplett in die Altpapier-Tonne? Oder vorher das Fenster heraustrennen und das dann in die gelbe Tonne? Oder einfach komplett zum Restmüll?