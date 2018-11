Hacker stehlen Atomanlagen-Dateien bei Ingerop - Server in Dortmund beschlagnahmt

Fahnder beschlagnahmen Server in Dortmund : Hacker sollen Pläne von Atomanlagen erbeutet haben

Dortmund Medienberichten zufolge sollen Hacker mehrere Tausend sensible Dateien von einem Konzern-Server in Frankreich gestohlen und ins Netz gestellt haben. Brisant dabei: Der betroffene Konzern baut auch Atomanlagen. Ermittler sollen in Dortmund zugeschlagen haben.

Wie „ARD“ und „SZ“ berichten und sich auf eigene Recherchen gemeinsam mit der französischen Zeitung „Le Monde“ berufen, sollen insgesamt 65 Gigabyte an Daten abgesaugt worden sein.

Dabei sollen Dokumente zu sensibler Infrastruktur wie Atomanlagen, Hochsicherheitsgefängnissen und Straßenbahnnetzen von den Servern des französischen Bau-Konzerns Ingerop erbeutet worden sein. Das Unternehmen bestätigte den Berichten zufolge den Diebstahl.

Wie die „SZ“ weiter berichtet, haben Ermittler des NRW-Landeskriminalamts in Dortmund einen Server beschlagnahmt, auf dem die Daten gelagert waren. Der Server soll demnach in einem linken Kulturzentrum gestanden haben. Inwiefern die Betreiber des Zentrums, das Räumlichkeiten und Infrastruktur für Server anbietet, über die brisanten Daten informiert sind, ist unklar.

