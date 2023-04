Nicht nur Duisburg-Essen Alle Hochschulen in NRW von Cyber-Angriffen betroffen

Die meisten Attacken seien dank des sensibilisierten Personals folgenlos geblieben, berichtete die Ministerin. An acht Hochschulen habe es jedoch erfolgreiche Cyber-Angriffe mit Schäden gegeben: an der Ruhr-Universität Bochum, der Hochschule Ruhr-West, der Uni Köln, an der Heinrich-Heine-Universität sowie der Kunstakademie Düsseldorf, an der Bergischen Universität Wuppertal sowie jeweils zweimal an der Universität Duisburg-Essen und an der Fachhochschule Münster.