Cyberangriffe nehmen zu NRW-Städte fast täglich Ziel von Hackern

Laut Hartmann müssten staatliche Infrastrukturen alles tun, die Hürden so hoch zu setzen, damit sie möglichst erst gar nicht erfolgreich angegriffen werden. „Aber allein das wird nicht reichen. Sie müssen in einem zweiten Schritt ihre Netze so aufbauen, dass bei einem Angriff die Schäden so gering wie möglich sind. Eine Firewall allein schützt nicht mehr vor solchen Angriffen“, sagt der Cyberabwehr-Experte, dessen Expertise sogar von der britischen Regierung gefragt ist. „Irgendwann wird jede Firewall überwunden und dann kommt es darauf an, dass man das interne Netz so unterteilt hat mit weiteren Hürden, dass der Angreifer nach der Bezwingung der Firewall nicht beliebig auf alle Daten zugreifen kann“, so Hartmann weiter.