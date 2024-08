Ermittlungen in Paderborn Polizei findet Toten am Habichtsee

Paderborn · An einem See in Paderborn ist ein Toter gefunden worden. Es handelt sich um eine männliche Person, die am Freitag gegen 17 Uhr leblos entdeckt worden ist.

02.08.2024 , 20:45 Uhr

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Das sagte ein Polizeisprecher. Ein Notarzt habe den Tod festgestellt. Der Fundort sei am Habichtsee gewesen. Zu den Umständen und der Todesursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. „Wir sind im Augenblick in alle Richtungen am Ermitteln“, sagte der Sprecher. „Es kann zurzeit nichts konkretisiert werden, weil die Erstermittlung noch läuft.“ Mehrere Medien hatten über den Toten berichtet.

(felt/dpa)