Anschlag auf Bernhard Günther : Prozess um Säure-Attacke auf Ex-Innnogy-Manager in Haan beginnt

Prozess um Säure-Attacke auf Ex-Innnogy-Manager in Haan beginnt

Wuppertal Vor vier Jahren ist der ehemalige Finanzchef von Innogy Bernhard Günther von zwei Männern mit Säure angegriffen worden. Vor dem Wuppertaler Landgericht beginnt Ende Juni der Prozess.

Der Strafprozess um den Säure-Anschlag auf Energie-Manager Bernhard Günther beginnt am 24. Juni. Das hat das Wuppertaler Landgericht am Mittwoch mitgeteilt. Angeklagt ist ein 41-Jähriger wegen gemeinschaftlicher schwerer Körperverletzung.

Der Belgier soll zusammen mit einer weiteren Person den damals 51-jährigen Manager am 4. März 2018 nach dem Joggen in der Nähe seines Wohnhauses in Haan bei Düsseldorf überfallen und mit hochkonzentrierter Schwefelsäure verätzt haben.