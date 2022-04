Anschlag auf Ex-RWE-Manager : Staatsanwaltschaft Wuppertal erhebt Anklage gegen Belgier nach Säureangriff

Mit eine Plakat wird in Düsseldorf nach Hinweisen zum Säureangriff auf den Manager Bernhard Günther gesucht (Archivbild). Foto: dpa/David Young

Haan/Wuppertal Mehr als vier Jahre nach dem Säureangriff auf den früheren RWE- und Innogy-Manager Bernhard Günther hat die Staatsanwaltschaft Wuppertal Anklage gegen einen 41-jährigen Belgier erhoben. Dem Mann wird vorgeworfen, an dem Angriff beteiligt gewesen zu sein.

Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Er sei am 14. Dezember vergangenen Jahres in der belgischen Provinz Limburg festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden. Ihm drohten im Fall einer Verurteilung zwischen drei und 15 Jahren Haft. Die Hintergründe des Angriffs, bei dem der Günther schwer verletzt worden war, sind weiter unklar. Der Manager ist heute Finanzchef des finnischen Energiekonzerns Fortum.