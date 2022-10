Rechtsradikale Hintergründe : Jugendlicher muss sich wegen geplantem Anschlag auf Gymnasium verantworten

Der Jugendliche wollte am 13. Mai 2022 bei einem Anschlag auf sein Gymnasium in Essen Mitschüler und Lehrer töten - so sieht es die Bundesanwaltschaft. Der Beschuldigte soll aus rechtsradikalen Motiven gehandelt haben.

Der Schüler besorgte sich laut Anklage Materialien für Rohrbomben an und informierte sich im Darknet über deren Zusammenbau. Außerdem hatte er ein Waffenarsenal mit Messern, Schlagringen, Macheten und Armbrüsten mit dazugehörigen Pfeilen sowie Luftdruck- und Schreckschusswaffen. Nun hat die Bundesanwaltschaft vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf Anklage gegen den deutschen Staatsangehörigen erhoben.

Der Jugendliche soll eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben. Zudem ist er wegen Terrorismusfinanzierung sowie Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz angeklagt.

In der Anklageschirft heißt es, dass er am 13. Mai 2022 einen rechtsextremistisch motivierten Anschlag auf ein von ihm besuchtes Gymnasium in Essen begehen wollte. „Dabei sollten Lehrer und eine größere Anzahl von Schülern getötet werden“, teilt die Bundesanwaltschaft mit. Er habe die wesentlichen Materialien für Sprengvorrichtungen (Rohrbomben) besorgt und sich im Darknet über deren Zusammenbau informiert haben. Daneben verfügte er über Waffen, die bei dem Anschlag zum Einsatz gelangen sollten.

„Der Beschuldigte konnte den von ihm geplanten Anschlag nicht durchführen, da er am Tag zuvor festgenommen wurde“, so die Anklagebehörde. Der Jugendliche befindet sich in Untersuchungshaft.

