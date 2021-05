Gute-Nachrichten-Ticker : Reh aus Kanal gerettet – Video zeigt Entlassung in die Freiheit

Rentner spendet 750.000 Euro an Zoo Münster



Ein 82-Jähriger aus Münster hat ein altes Versprechen an seine vor Jahren gestorbene Frau erfüllt - und den Münsteraner Zoo mit der größten Einzelspende seiner Geschichte in Höhe von 750.000 Euro bedacht. Zoodirektorin Simone Schehka dankte dem Spender Horst Eschler am Donnerstag bei einem Pressetermin. Der Zoo will mit dem Geld unter anderem die Sanierung seines Bärenhaus finanzieren. Eine Reise nach Australien habe den Ausschlag gegeben, sagte der Spender. Dort habe er gesehen, wie Tiere unter den verheerenden Buschbränden gelitten und wie viele Menschen ihnen geholfen hätten.​



Der Zoo will Eschler mit einer Gedenktafel für ihn und seine Frau würdigen. Der Spender sagte, dies sei einer der schönsten Tage seines Lebens - weil er das alte Versprechen an seine Frau eingelöst habe. Die Eheleute hatten vereinbart, Tieren und Kindern mit Spenden zu helfen. Die Hilfsorganisation für kranke Kinder und ihre Familien Bunter Kreis Münsterland habe ebenfalls eine namhafte Spende bekommen, hieß es in der Mitteilung.​