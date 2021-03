Gute-Nachrichten-Ticker : „So noch nie gesehen“ – Mammatuswolken ziehen über Berlin

Seltene Mammatuswolken über Berlin gesichtet – Wetter-Experte begeistert



Das Wetter in Deutschland ist seit Wochen sehr wechselhaft. Wind, stark schwankende Temperaturen und immer wieder Regen und Gewitter stehen immer wieder auf dem Plan. In Berlin kam es jetzt zu sehr seltenen Wolkenformationen: Mammatuswolken. „So habe ich es in Deutschland noch nie gesehen“, freute sich der Wetter-Experte Rüdiger Manig



Ihren Namen verdankt die Wolken den Ausbuchtungen an der Unterseite. Das Wort „Mammatus“ stammt vom lateinischen Wort „mamma“ ab und bedeutet so viel wie brustartig. Wieder was gelernt. Solche Wolken bilden sich häufig nach einem Gewitter. Wie „Mammaten“ genau entstehen, ist noch nicht eindeutig geklärt.