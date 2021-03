Gute-Nachrichten-Ticker : Bäcker aus Hilden schenkt Schoko-Nikoläusen zweite Chance

Kinder fordern mehr Nachhaltigkeit von Lego

100.000 Tonnen Legosteine aus Plastik produziert der größte Spielzeughersteller Europas jedes Jahr – und das bereitet offenbar nicht nur dem Konzern selbst Sorgen, sondern auch seinen Kunden. Wie der Unternehmenschef Niels Christiansen der Nachrichtenagentur Bloomberg sagt, bekomme er Mails und Briefe von Kindern, die besorgt um die Umwelt sind. „Das Feedback, das wir von unseren Kunden bekommen, ist ziemlich klar“, so Christiansen. „Je jünger die Kinder sind, umso direkter sind sie mit ihren Ansichten zu einem grünen Wandel und Nachhaltigkeit.“Für die Entwicklung nachhaltiger Spielzeuge ist bei Lego laut der Nachrichtenagentur ein hundertköpfiges Team verantwortlich. Bereits im September 2020 hatte das Unternehmen angekündigt, zukünftig auf die Plastiktüten zu verzichten, in die die Bausteine verpackt sind. Die Umstellung soll nach Angaben des Unternehmens bis 2025 erfolgen. Noch befinde man sich in der Testphase, doch bereits jetzt sei zu erkennen, „dass es gut läuft“, so Christiansen.Die schwerste Aufgabe sei jedoch, ein alternatives Material für die bunten Bauklötze selbst zu finden, die derzeit aus erdölbasierten Kunststoffen hergestellt werden. „Das ist sehr, sehr viel komplexer, als auf die Plastiktüten zu verzichten“, sagt Christiansen. Momentan werde mit Materialien wie Zuckerrohr experimentiert, bis spätestens 2030 soll auch dieser Wandel abgeschlossen sein.Geld scheint dabei keine Rolle zu spielen. Das Unternehmen, das in der Pandemie Rekordumsätze erzielt hat, will 400 Millionen US-Dollar in die grüne Zukunft investieren.