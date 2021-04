Gute-Nachrichten-Ticker : Baby-Boom im Klever Tiergarten

Die Düsseldorfer Feuerwehr hat am Samstag einen vermissten Hund am Rheinufer gerettet. Das Tier war in Unterbilk entlaufen – und wurde entkräftet in Golzheim aus dem Fluss gezogen. Der verängstigte Mischling konnte sich am Robert-Lehr-Ufer nicht mehr aus eigener Kraft „aus einer bedrohlichen Lage“ retten, wie die Feuerwehr am Samstagabend mitteilte.