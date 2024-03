Auseinandersetzung Tödliche Messerattacke an Busbahnhof Gummersbach

Ein 24 Jahre alter Mann ist am Busbahnhof in Gummersbach erstochen worden. Er soll eine Auseinandersetzung mit einem anderen Mann gehabt haben, sagte eine Kölner Polizeisprecherin. Die Hintergründe der Tat am frühen Donnerstagabend im Unterstellhäuschen für Busfahrer seien noch unklar. Es gebe einige Zeugen, die befragt würden. Staatsanwaltschaft und Polizei in Köln teilten am späten Abend gemeinsam mit, dass nach einem 20 bis 30 Jahre alten Tatverdächtigen gefahndet werde. Es habe sich um eine Auseinandersetzung in der Trinkerszene gehandelt, der 24-Jährige sei noch am Tatort seinen schweren Verletzungen erlegen. Eine Mordkommission ermittelt.