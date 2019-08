„Love-Scam“ : Gummersbacher verliert viel Geld an vermeintliche Internet-Liebe

Gummersbach Ein 82-Jähriger Mann aus Gummersbach im Oberbergischen Kreis hat über eine Partnerbörse Geld an Betrüger verloren. Eineinhalb Jahre hatte er geglaubt, im Internet eine neue Liebe in den USA gefunden zu haben.

Doch damit nicht genug: Bei einer angeblichen Zwischenlandung habe die anreisende Frau in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Wie die Polizei weiter berichtete, half ihr der 82-Jährige auch hierbei finanziell aus. Als er sie später am Flughafen abholen wollte, stieg sie jedoch nicht aus dem Flieger. Am Montag zeigte der Senior den Vorfall nun an. Die genaue Schadenssumme nannte die Polizei nicht.