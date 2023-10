Westtangente gesperrt Zwei Tote und sechs Verletzte bei Autounfall in Gummersbach

Ein 19 Jahre alter Autofahrer war am Abend mit den beiden Personen im Wagen auf der Westtangente in Richtung Wasserfuhr unterwegs. In einer Linkskurve kam das Auto aus bislang ungeklärten Gründen ins Schleudern, der Wagen drehte sich, geriet auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte mit dem Heck in ein entgegenkommendes Auto mit fünf Menschen an Bord. Durch den Aufprall wurden mehrere Personen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Mitfahrer des 19-Jährigen wurden getötet.