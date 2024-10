Klinik in Gummersbach gab Anstoß Polizei sucht Babyleiche – Mutter festgenommen

Die Polizei in Köln sucht die Leiche eines frühgeborenen Babys, das seine Mutter im Hausmüll entsorgt haben soll. Die Frau war am Montag (30. September) in eine Klinik in Gummersbach bei Siegen eingeliefert worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft nun mitteilten. Mediziner stellten dabei eine vorherige mutmaßliche Frühgeburt fest, wie es hieß.