Polizeieinsatz in Gummersbach: Mann bedroht Gerichtsvollzieherin mit Pistole und begeht Selbstmord

Ein Polizeiauto steht in einer Straße in Gummersbach. Foto: dpa/Markus Klümper

Gummersbach Tragisches Ende einer Räumungsklage: Als sein Haus zwangsgeräumt werden soll, bedroht ein Mann die Gerichtsvollzieherin und löst einen Großeinsatz aus. Dann richtet er die Waffe gegen sich selbst.

Ein Mann hat in Gummersbach eine Gerichtsvollzieherin mit einer Schusswaffe bedroht und sich anschließend selbst getötet. Die Polizei war am Donnerstag mit einem Großaufgebot angerückt und hatte das Einfamilienhaus zeitweise umstellt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers stand die Zwangsräumung des Hauses bevor, in dem der 56-Jährige wohnte. Die Gerichtsvollzieherin habe am Morgen in Begleitung von zwei Polizeibeamten die Räumungsklage vollstrecken wollen. Der 56-Jährige habe die drei hereingelassen und sie dann mit einer Schusswaffe bedroht, bis sie das Gebäude wieder verließen. Kurz darauf sei von drinnen ein Schuss zu hören gewesen, sagte der Sprecher. Mitglieder eines Spezialeinsatzkommandos seien schließlich in das Gebäude eingedrungen und hätten die Leiche des 56-Jährigen gefunden.