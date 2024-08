22-Jähriger verurteilt Lebenslange Haft wegen Mordes an Busbahnhof in Gummersbach

Die Tat innerhalb der örtlichen Trinkerszene hatte sich am 29. Februar in der Nähe des Busbahnhofs ereignet. Laut Anklage stach der Verurteilte seinem 24 Jahre alten Opfer heimtückisch mit einem Messer in den Hals. Der Mann verblutete trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche noch am Tatort. Der damals 21-jährige Täter floh zunächst, stellte sich aber tags darauf der Polizei.