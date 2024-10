Klinik in Gummersbach gab Anstoß Keine Hilfe für Frühgeborenes geholt – 41-Jährige in U-Haft

Weil sie für ihr frühgeborenes Baby nicht die nötige medizinische Hilfe geholt haben soll, sitzt eine Frau aus dem Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen in Untersuchungshaft. Der 41-Jährigen werde Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft in Köln mit. Sie soll ihr am 26. September lebend geborenes Kind nicht in ärztliche Behandlung gegeben haben, obwohl sie erkannt haben soll, dass dies erforderlich gewesen wäre. Stattdessen soll sie das Kind im Hausmüll entsorgt haben. Die großangelegte Suche nach der Leiche des Babys sei bislang erfolglos geblieben.