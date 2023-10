Vorfall in Gummersbach Betrunkener bedroht Rettungskräfte mit Messer

Ein bis zur Bewusstlosigkeit betrunkener Patient hat in Gummersbach die Rettungskräfte, die ihm helfen wollten, mit einem Messer bedroht. Der 53-Jährige sei am Dienstag in eine Arztpraxis gekommen und habe dort zeitweise das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als der alarmierte Notarzt und die Rettungssanitäter eintrafen und sich um den Mann kümmern wollten, zog der 53-Jährige den Angaben zufolge ein Messer und bedrohte die Rettungskräfte. Auch beim Eintreffen der Polizei habe er sich weiterhin aggressiv verhalten. Er sei für den Rest des Tages in Polizeigewahrsam gekommen.