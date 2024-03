52 ausgezeichnete Lokale in NRW Warum dieses Kölner Restaurant keinen Michelin-Stern wollte

Bundesweit wurden 340 Restaurants mit mindestens einem Stern gekürt – so viele wie noch nie. Zehn Restaurants erhielten die höchste Drei-Sterne-Wertung. Neu im Sterne-Olymp dabei ist das oberbayerische Restaurant Ess:enz von Edip Sigl in Grassau, das erst vor zwei Jahren mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde. Die neun anderen Drei-Sterne-Restaurants finden sich in Berlin (Rutz), Baden-Württemberg (Bareiss sowie Schwarzwaldstube in Baiersbronn), Bayern (Jan in München), Hamburg (The Table), Niedersachsen (Aqua in Wolfsburg), Rheinland-Pfalz (Waldhotel Sonnora in Dreis, Schanz. Restaurant in Piesport) sowie im Saarland (Victor's Fine Dining by Christian Bau in Perl).