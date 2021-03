Guide Michelin : Das sind die Sterne-Restaurants in NRW

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst Infos Guide Michelin 2021 – alle Sterne-Restaurants in NRW

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen hat aktuell 52 Sterne-Restaurants. Auch in der Pandemie hätten Küchenchefs unter schwierigen Bedingungen „Mut und Einfallsreichtum“ bewiesen, hieß es im Restaurantführer Guide Michelin für 2021.

In der Top-Liga mit weiterhin vier Spitzenplätzen in NRW ändert sich im Vergleich zum Vorjahr nichts. Unter den 48 Restaurants, die sich mit einem Stern schmücken dürfen, gibt es aber etwas Bewegung - und Dortmund ragt positiv heraus. Denn dort erkochten sich gleich drei Gourmet-Lokale neu eine der begehrten Auszeichnungen.

Das einzige Drei-Sterne-Restaurant in NRW - unter zehn bundesweit - bleibt das „Vendôme“ in Bergisch Gladbach. Und drei von deutschlandweit 41 Lokalen mit zwei Sternen befinden sich weiterhin in NRW: Das sind das „Ox & Klee“ und „Le Moissonnier“ in Köln sowie das „Rosin“ in Dorsten von Fernsehkoch Frank Rosin.

Gleich 48 Mal ehrte der Restaurantführer in der Ausgabe für 2021 Köche in NRW mit jeweils einem Stern. Als Aufsteiger darf sich Dortmund sehen, wo „der Schneider“, das „Iuma“ und „Grammons Restaurant“ neu ausgezeichnet wurden. Der „Palmgarten“ behielt seinen Stern - so dass sich nun in der Ruhrgebietsstadt vier Gastronomen mit einem Stern schmücken dürfen.

In Düsseldorf erhielten zehn Restaurants einen Gourmetstern. Köln hat mit elf ausgezeichneten Lokalen aber knapp die Nase vorn. Grüne Sterne - erstmals 2020 vergeben - gingen zweimal nach NRW: Die Trophäe für nachhaltiges gastronomisches Handeln erhielt der „Seegarten“ in Sundern. Und „Anthony's Kitchen“ in Meerbusch wurde doppelt geehrt, trägt nun gleichzeitig einen „normalen“ und einen „grünen“ Stern.

(top/dpa)