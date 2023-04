Gastronomie-Auszeichnung Guide Michelin kürt neue Sterne-Restaurants in NRW

In der absoluten Top-Kategorie speisen lässt es sich in Nordrhein-Westfalen jedoch nicht, hat der Gourmetführer doch kein Restaurant mit der Höchstbewertung von drei Sternen bedacht. Zuletzt hatte das „Vendôme“ in Bergisch Gladbach seinen dritten Stern verloren. Bei den Zwei-Sterne-Tempeln ist NRW nur mit vier Restaurants vertreten – Bayern kommt auf 13, Baden-Württemberg auf zehn. Zudem hatten die Chefs des erneut mit zwei Sternen bedachten „Le Moissonnier“ in Köln ihren Rückzug nach 36 Jahren angekündigt. Das Edel-Restaurant werde am 30. Juni schließen und am 1. September in anderer Form öffnen. Zwei Sterne konnte erneut das „Ox & Klee“ in Köln einheimsen. Erstmalig in dieser Gruppe dabei ist Münster: Mit dem „Coeur D‘Artichaut“ hat die Stadt jetzt ein Zwei-Sterne-Restaurant.