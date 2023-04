Liste Guide Michelin 2023 - alle Sterne-Restaurants in NRW

Die Sterne-Restaurants in NRW

Der Gastronomieführer "Guide Michelin" 2023 ist erschienen. In NRW gibt es vier Restaurants mit zwei Sternen sowie 52 Restaurants mit einem Stern, davon neun in Düsseldorf. Fünf Restaurants sind neu in der Liste, vier Restaurants wurde der Stern gestrichen. Wir listen im Folgenden alle Sterne-Restaurants in NRW auf. Guten Appetit!