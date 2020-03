Goldener Anker, Lippetor 4, 46282 Dorsten, Tel.: 02362 22553, bjoern-freitag.de

Küchenchef Björn Freitag betreibt das Restaurant seit 1997, 2001 bekam er seinen Michelin-Stern. Nach seiner Ausbildung zum Koch im "Schachener Hof" in Lindau am Bodensee war Freitag in folgenden Spitzenrestaurants tätig: "Ente in Lehel" in Wiesbaden und "Brückenkeller" in Frankfurt.