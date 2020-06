Corona-Ausbruch : Weitere Abstriche bei Angehörigen von Tönnies-Mitarbeitern genommen

Gütersloh Der Landkreis Gütersloh hat am Montag weitere Abstriche bei Haushaltsangehörigen von Tönnies-Mitarbeitern genommen. Erneut waren mobile Teams unterwegs, um Proben zu nehmen und den Menschen Unterstützung anzubieten, die in Quarantäne sind.

Am Sonntag waren 32 solcher Teams im Einsatz gewesen. „Wir überlegen, mehr Dolmetscher anzufordern“, sagte Kreissprecher Jan Focken. Vertreter der Botschaften von Rumänien, Polen und Bulgarien hatten am Sonntag bei einer Sitzung des Krisenstabs ihre Unterstützung zugesagt. Im Kreis Gütersloh leben die meisten der rund 6500 Mitarbeiter der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück.