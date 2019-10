Mehrere Einbrüche : Polizei fahndet in Gütersloh nach Müslidieben

Gütersloh Die Polizei Gütersloh fahndet nach Dieben mit ungewöhnlicher Beute: Müsli. Die bislang unbekannten Täter sollen seit Ende September gleich mehrfach in eine Drogerie eingebrochen sein.

Bei ihren Einbrüchen sollen sie eine Vielzahl an Müsli-Packungen gestohlen haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen des Beutezuges in der Stadt in Ostwestfalen.