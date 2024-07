Rettungshubschrauber im Einsatz Mädchen durch Stromschlag auf Güterbahnhof in Schwerte schwer verletzt

Ein zwölfjähriges Mädchen ist auf einem Güterbahnhof in Schwerte durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber flogen Einsatzkräfte das Mädchen in ein Krankenhaus, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Wie es zu dem Unfall am Montagnachmittag (1. Juli 2024) kommen konnte, müsse noch ermittelt werden. Nach ersten Erkenntnissen waren mehrere Kinder in der Nähe.