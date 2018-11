Krankenhaus in Gütersloh: 14-Jähriger stirbt bei Narkose - Polizei ermittelt

Krankenhaus in Gütersloh

Gütersloh Ein Junge aus Gütersloh ist nach einer Narkose-Einleitung in einer Klinik aus noch ungeklärter Ursache gestorben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, ein Strafverfahren wurde bislang nicht eingeleitet.

Ein Mitarbeiter des Krankenhauses in Gütersloh meldete sich am Dienstag bei der Polizei und gab an, es habe Komplikationen bei der Einleitung einer Narkose bei einem 14 Jahre alten Jungen gegeben. Dies teilte die Polizei mit.