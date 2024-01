„Cold Case“ in Gütersloh Polizei rollt 15 Jahre alten Mord im Kornfeld auf

Die Polizei in Gütersloh rollt einen 15 Jahre alten Mord im Kornfeld auf. Dem Verbrechen war damals eine 67 Jahre alte Frau zum Opfer gefallen, wie die Polizei am Donnerstag in Bielefeld mitteilte. Die Frau hatte ein Fest auf einem Bauernhof besucht und war nicht nach Hause zurückgekehrt.