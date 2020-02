Kostenpflichtiger Inhalt: Vergewaltigung und Belästigung : Was passiert, wenn Kinder sexuelle Übergriffe begehen?

Düsseldorf Gerade mal 12,13 und 14 Jahre sind die mutmaßlichen Täter mehrerer sexueller Belästigungen in Essen. Alle drei wurden von der Polizei vernommen. Fragt sich: Was passiert mit Kindern und Jugendlichen, wenn sie nach so einer Tat nach Hause kommen?