30-Jähriger im Krankenhaus Mann nach Gruppenschlägerei in Gladbeck schwer verletzt

Bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in Gladbeck ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 30-Jährige sei am Mittwochabend ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zwei Frauen wurden den Angaben nach leicht verletzt und in einer Klinik ambulant behandelt, ein weiterer Mann erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Wie viele Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren und ob es sich um einen Streit mit Clan-Bezügen handele, sei offen und werde geprüft, sagte eine Polizeisprecherin.