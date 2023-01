Kommunalverband appelliert Bürger sollen Frist zur Grundsteuererklärung einhalten

Der Städte- und Gemeindebund NRW appelliert an die Immobilienbesitzer, die geforderten Grundsteuererklärungen fristgerecht bis zum Monatsende abzugeben. „Angaben zur Grundsteuer zu machen liegt im eigenen Interesse“, sagte Hauptgeschäftsführer Christof Sommer der dpa. Niemandem sei geholfen, wenn die Finanzämter mit Schätzungen arbeiteten - das produziere nur Streit und Ärger. Außerdem fließe die Grundsteuer direkt und in vollem Umfang in das eigene Lebensumfeld. Die Städte und Gemeinden finanzierten damit Straßen, Radwege, Schulen und Kindergärten, aber auch Angebote für Kultur und Sport. Damit die Kommunen verlässlich planen könnten, müsse die Reform fristgerecht über die Bühne gehen. „Dafür brauchen wir jetzt die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger“, betonte er.