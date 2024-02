Städtevergleich Wo in NRW wurde die Grundsteuer am stärksten erhöht?

Rund jede vierte Kommune in Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr die Grundsteuer B erhöht, in nur fünf Städten und Gemeinden ist die Steuer 2023 gesunken. Dies geht aus einer Auswertung der nordrhein-westfälischen Statistikbehörde IT NRW vom Dienstag hervor, in der die Entwicklung der Grundsteuer B in Nordrhein-Westfalen zwischen 2013 und 2023 dokumentiert wird.