Schätzungsbescheide sind unterwegs In NRW fehlen noch 450.000 Grundsteuer-Erklärungen

Der Bund der Steuerzahler in Nordrhein-Westfalen appelliert an alle Steuerpflichtigen, die bisher noch keine Grundsteuererklärung abgegeben haben, dies möglichst schnell nachzuholen. „Dass nach erfolglosen Erinnerungsschreiben nun Schätzungsbescheide verschickt werden, ist der konsequente nächste Schritt. Wir kritisieren jedoch, dass den Steuerpflichtigen in den uns vorliegenden Bescheiden nicht mitgeteilt wurde, welche konkreten Annahmen der jeweiligen Schätzung zugrunde gelegt wurden“, sagte der Vorsitzende Rik Steinheuer unserer Redaktion. Generell würden in den Schätzungsbescheiden die Grundsteuerwerte eher zu hoch angesetzt. „Die Steuerzahler sollten also im eigenen Interesse unbedingt noch eine Steuererklärung abgeben, um nicht ab dem Jahr 2025 unnötig hohe Grundsteuer zu zahlen“, so Steinheuer.