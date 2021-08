Hohe Belastung : Bürger in NRW zahlen besonders viel Grundsteuer

Wer in NRW ein Grundstück besitzt, muss besonders tief in die Tasche greifen. Foto: dpa / Andrea Warnecke

Düsseldorf Auf Häuser und bebaubare Grundstücke erheben die Kommunen Grundsteuer. In NRW ist sie besonders hoch. Es gibt aber deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Städten und Gemeinden.

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen bitten ihre Bürger bei der Grundsteuer besonders kräftig zur Kasse. Sie erheben die durchschnittlich höchsten Sätze aller Flächenländer in Deutschland, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse der Beratungsgesellschaft EY hervorgeht. Danach zahlten die Bürger in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr durchschnittlich 212 Euro Grundsteuer; bundesweit waren es 172 Euro. Am wenigsten zahlten die Menschen in Brandenburg mit 108 Euro im Durchschnitt.